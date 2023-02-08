Бывшая команда Storytel открывает издательство «Дом историй»

Бывшая команда российского отделения сервиса аудиокниг Storytel с февраля запускает издательство «Дом историй», специализирующееся на художественной литературе. Основным инвестором выступает бывший гендиректор российского отделения Storytel Борис Макаренков (ранее он выкупил самиздат-площадку «Литнет»). Среди участников команды — переводчица Анастасия Завозова. Сама Storytel ушла из России в октябре 2021 года.
Издательство будет выпускать художественные произведения в бумажных и электронных форматах. Акцент как на переводах, так и на произведениях российских авторов.
Детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги, готические и просто милые романы, от которых становится легче на душе. Нас интересуют как новинки, так и забытая классика, в том числе не переводившаяся на русский язык или давно не переиздававшаяся.
«Дом историй» — это проза, которую мы любим читать сами: книги-лекарства, которые помогут на пару часов забыть обо всем, книги-домики, в которых можно ненадолго спрятаться и отдохнуть.
В портфеле издательства 200 книг, включая научную фантастику (Элизабет Мун — «Наследие: одна»), путешествия во времени (Наташа Пулли — «Королевства») и арабскую дистопию (Халид Насрулла — «Белая линия ночи»).
Плюс, издательство на сайте открыло приём рукописей. Главное условие — «внутри должен быть сюжет».
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