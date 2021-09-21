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    Новости

    Бывшая жена Джорджа Лукаса раскритиковала последнюю трилогию «Звездных войн»

    21 сентября 2021
    21.09.2021
    1182
    1 минута на чтение
    Черновик 906

    Марсия Лукас, бывшая жена Джорджа Лукаса и монтажер пятого и шестого эпизодов «Звездных войн», в книге Howard Kazanjian: A Producer’s Life призналась, что ей очень не понравилась последняя трилогия в Саге о Скайуокере.

    Интервью с ней проходило после выхода «Последних джедаев» и перед премьерой «Скайуокер. Восход».

    Ничего против главы Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и режиссера Джей Джей Абрамса она не имеет, но ей кажется, что они попросту не понимают, в чем заключается магия культовой франшизы.

    Теперь, когда Кэти Кеннеди управляет Lucasfilm и снимает фильмы, мне кажется, что она и Джей Джей Абрамс ничего не понимают в «Звездных войнах». Когда я увидела историю Абрамса, в которой он убил Хана Соло, я была в ярости. В этом не было смысла, для этого не было причины.

    Однако смерть Хана Соло далеко не единственное, что разочаровало Марсию в трилогии «Звездных войн» от Disney.

    Они убили Хана Соло. Они убили Люка Скайуокера. У них больше нет принцессы Леи. И они каждый год «выплевывают» фильмы. А еще они считают важным обратиться к женской аудитории, поэтому сейчас их главная героиня — женщина, обладающая способностями джедая. Но мы не знаем, как она получила способности джедая и кто она такая. Это просто отстой. Сюжетные линии ужасны. Просто ужасны. Очень плохи.

    Также Марсия прошлась по трилогии приквелов, которая ей понравилась. Когда Лукас увидела первый эпизод, она расплакалась — настолько была в восторге от истории.

    По ее словам, Джордж — сердце и душа франшизы, и просто талантливый режиссер. Она бы хотела, чтобы он снял и другие фильмы по «Звездным войнам».

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