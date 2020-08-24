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    Новости

    Чад Стахелски о «Джоне Уике»: «Я не хочу растягивать идеи на два фильма»

    24 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    24.08.2020
    291
    0 минут на чтение
    Чад Стахелски о «Джоне Уике»: «Я не хочу растягивать идеи на два фильма»

    Режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски рассказал, как авторы подходят к созданию новых фильмов во франшизе. Сейчас команда в основном сфокусирована на четвертой части.

    По его словам, ему очень льстит, что Lionsgate хочет делать больше фильмов во франшизе.

    Мы хотим сделать действительно хорошую четвертую часть. Если сценарий понравится Киану и мне, то мы сделаем фильм. Это не значит, что у нас нет в планах пятой части. Но мы хотим убедиться, что она тоже получит достойную историю.

    Постановщик не хочет искусственно растягивать историю на несколько фильмов, если все идеи можно реализовать в рамках одного.

    Худшее, что вы можете сделать — это сказать: «У меня есть пять идей. Две я использую в четвертом фильме, а остальные три — в пятом». Я не хочу растягивать идеи на два фильма. Поэтому мы используем в четвертой части все, что у нас есть. А если у нас возникнут новые идеи, то мы займемся пятой частью.

    «Джон Уик 4» выйдет 27 мая 2022 года. Съемки фильма должны начаться в начале 2021-го.

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    Авторы «Джона Уика» уже работают над сценарием пятой части

     Дмитрий Кинский |  07.08.2020

    Неизвестно, когда выйдет фильм.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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