Чарльз Дэнс поддержал фанатов «Игры престолов», требующих переснять финал

Чарльз Дэнс, сыгравший Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», в интервью признался, что финал сериала его не слишком впечатлил.
По его словам, он бы подписал фанатскую петицию с требованием переснять концовку шоу.
Я смотрел сериал даже после того, как меня убили в туалете. <…> Мне очень повезло, что я стал его частью. Мне нравилось работать над шоу. Были моменты, когда мне было очень интересно, что станет с персонажами дальше. Я знаю, что многим финал пришелся по душе. В то же время многих он разочаровал. И я, боюсь, в числе последних.
При этом актер считает, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс справились со своей работой в предыдущих сезонах, а в последнем банально не хватило драмы.
Дэвид и Дэн подняли планку качества для ТВ-сериалов. Они проделали невероятную работу. Но когда я увидел финал, то подумал: «Хм, нет». Я бы сказал, что был несколько разочарован.
На прошлой неделе Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) рассказал, что петиция за пересъемки финала «Игры престолов» ему показалась крайне смешной. Он даже хотел подписать ее шутки ради.
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