Что почитать: мистический триллер «Движение» и сборник рассказов Фрица Лейбера

Продолжаем рубрику «Что почитать»: на этот раз нам на глаза попались мистический триллер «Движение» Йона Айвида Линдквиста и сборник рассказов «Корабль отплывает в полночь» Фрица Лейбера.
«Движение»
Йон Айвид Линдквист
Издательство «Астрель-СПб» объявило, что выпустит на русском продолжение «Трилогии места» Йона Айвиде Линдквиста — роман «Движение». Напомним, первую книгу «Химмельстранд» перевели в 2019 году.
В сентябре 1985 года юный Йон Линдквист, будущий писатель, приезжает в Стокгольм. Он хочет стать фокусником и снимает квартиру в ветхом здании рядом с Брункебергским туннелем. Довольно скоро он понимает, что с его новым домом творится что-то странное. Ему постоянно кто-то звонит и спрашивает одного и того же человека, в квартире невозможно слушать музыку, так как порой из магнитофона доносятся зловещие звуки, птицы падают с неба, соседи ведут себя подозрительно, а в туннеле неприятно ходить, словно за прохожими из стен следит что-то живое. И вскоре Йон, сам того не желая, столкнется с иным миром, миром бескрайней зеленой равнины и неба без солнца, откуда приходят настоящие чудовища.
«Корабль отплывает в полночь»
Фриц Лейбер
«Азбука» отправила в типографию сборник Фрица Лейбера, который получил название в честь одного из рассказов писателя — «Корабль отплывает в полночь».
Будущий грандмастер фантастики Фриц Ройтер Лейбер-младший родился в семье актеров — эмигрантов из Германии, вырос в театральной среде, получил образование по специальностям «психолог» и «физиолог», примерил на себя несколько профессий и, на радость любителям высокой прозы, остановился на литературе, с первых же публикаций сделавшись популярным писателем, а по итогам своего творчества — одной из самых ярких звезд «Золотого века» фантастики. Кроме «Саги о Фафхрде и Сером Мышелове», прославившей его как создателя героической фэнтези, и других известных крупных произведений, он написал немало столь же ярких повестей и рассказов, где ирония подчас причудливо сплетается с хоррором, научное прекрасно уживается с абсурдным, а изощренный психологизм нисколько не сглаживает острые сюжетные углы.
-
Новости фантастики
Шоураннеры «Игры престолов» работают над сериалом по «Задачам трех тел» Лю Цысиня
Энтони Старр: Штормфронт будет реальной угрозой для Хоумлендера во втором сезоне «Пацанов»
Riot Games анонсировала еще одну настольную игру по League of Legends
Мультсериал «Первобытный» Геннди Тартаковского вернётся 4 октября
В возрасте 81 года умер писатель Владислав Крапивин
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.