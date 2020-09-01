Что почитать: мистический триллер «Движение» и сборник рассказов Фрица Лейбера

Продолжаем рубрику «Что почитать»: на этот раз нам на глаза попались мистический триллер «Движение» Йона Айвида Линдквиста и сборник рассказов «Корабль отплывает в полночь» Фрица Лейбера.

«Движение»

Йон Айвид Линдквист

Издательство «Астрель-СПб» объявило, что выпустит на русском продолжение «Трилогии места» Йона Айвиде Линдквиста — роман «Движение». Напомним, первую книгу «Химмельстранд» перевели в 2019 году.

В сентябре 1985 года юный Йон Линдквист, будущий писатель, приезжает в Стокгольм. Он хочет стать фокусником и снимает квартиру в ветхом здании рядом с Брункебергским туннелем. Довольно скоро он понимает, что с его новым домом творится что-то странное. Ему постоянно кто-то звонит и спрашивает одного и того же человека, в квартире невозможно слушать музыку, так как порой из магнитофона доносятся зловещие звуки, птицы падают с неба, соседи ведут себя подозрительно, а в туннеле неприятно ходить, словно за прохожими из стен следит что-то живое. И вскоре Йон, сам того не желая, столкнется с иным миром, миром бескрайней зеленой равнины и неба без солнца, откуда приходят настоящие чудовища.

«Корабль отплывает в полночь»

Фриц Лейбер

«Азбука» отправила в типографию сборник Фрица Лейбера, который получил название в честь одного из рассказов писателя — «Корабль отплывает в полночь».