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    Новости

    Что почитать: омнибусы по Warhammer 40,000 «Кузницы Марса» и «Вольный Торговец»

    6 июля 2022
    06.07.2022
    752
    2 минуты на чтение

    Продолжаем подсвечивать фантастические романы в рубрике «Что почитать», и на этот раз у нас снова мини-подборка, связанная с масштабной космической вселенной. Теперь речь уже не про «Звёздные войны», а про Warhammer 40,000. А в конце — печальные новости от издательства «Фантастика Книжный Клуб».

    Грэм Макнилл
    Кузницы Марса 

    Что почитать: омнибусы по Warhammer 40,000 «Кузницы Марса» и «Вольный Торговец» 1

    В омнибус войдёт вся трилогия. Объём — 1296 страниц.

    Механикусов Марса издревле отличала неутолимая жажда открытий. Когда архимагос Лекселл Котов узнает о пропавшей древней экспедиции, отправившейся на поиск источника жизни во Вселенной, он незамедлительно собирает крупный исследовательский флот, дабы пройти по ее следам. В распоряжении Котова — могучие машины и бесстрашные воины Адептус Механикус. К его крестовому походу примкнули бывалые солдаты Имперской Гвардии и прославленные космические десантники…

    На краю изученного космоса их ждут немыслимые чудеса и бесценные находки, но путь коварен и полон опасностей, как внешних, так и внутренних. И, может статься, правы те, кто полагает, что некоторым тайнам лучше оставаться сокрытыми, ведь они грозят бедой не только флоту, но и всему Империуму.

    Книга уже в продаже.

    Энди Хоар
    «Вольный торговец»

    Что почитать: омнибусы по Warhammer 40,000 «Кузницы Марса» и «Вольный Торговец» 2

    Сборник включает в себя романы «Звезды-бродяги», «Звезда Дамокла» и «Дикие Шрамы», а также два рассказа. Объём— 752 страницы.

    Империум Человечества необычайно огромен, но должен постоянно расширяться во имя процветания. Вольные торговцы на основании древней хартии исследуют неосвоенные уголки Галактики, выискивая новые миры, которые можно эксплуатировать, — ибо ненасытная раса людей остро нуждается в ресурсах. Династия Аркадиев переживает упадок, ее богатства и семейные реликвии стали не более чем ворохом долговых векселей и перечнями скорбных поражений.

    Пытаясь воскресить славу своих предков, Люциан Геррит, лорд Аркадий, ввязывается в опасную игру и заключает договор с владыкой позабытого имперского мира на Восточной Окраине. Увы, момент он выбирает крайне неудачно. Империя Т’ау ищет способы расширить сферу влияния через пограничный Дамоклов Залив. Вскоре вольный торговец Люциан Геррит и его дети, Корвейн и Бриэль, оказываются втянуты в интриги и войны между двумя могущественными звездными империями — и ни одна из сторон не намерена отступать от своих планов!

    Уже в продаже.

    * * *

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