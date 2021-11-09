Что почитать: переиздание «Войны старика» Скальци и польская фантастика Томаша Колодзейчака

Из спячки возвращается рубрика «Что почитать», в которой мы рассказываем о ближайших книжных анонсах — и это вдобавок к регулярным ежемесячным дайджестам!

Томаш Колодзейчак

Чёрный горизонт. Красный туман

Колодзейчак — польский фантаст, номинант и финалист знаковых польских премий, работает не только с романами, но и комиксами. В омнибус вошли роман «Чёрный горизонт» и повести «Красавица и Граф», «Красный туман», а также рассказы «Не одолеть доцента» и «Ключ перехода».

Великая Война нарушила законы физики, и мир людей пересекли чужие измерения — Планы, из которых пришли эльфы. Но не только они. Пришло зло. Балроги, питающиеся страданиями, несущие смерть и чудовищные мутации всему живому. Каетан Клобуцкий — королевский географ, воин-маг, владеющий мощными артефактами. Он способен ориентироваться в постоянно текущем, измененном магией мире. Очередное задание короля-эльфа — билет в один конец, поход за Горизонт событий. Но когда это останавливало того, кто выжил в аду?

Выход запланирован на январь.

Читайте также Читаем книгу Адама Пшехшты «Тень» Фрагмент из третьего и заключительного романа Materia Prima.

Джон Скальци

Война старика

Кроме того, fanzon объявил о новой попытке издать цикл «Война старика» Джона Скальци. Первый том этой космической военной фантастики выходил у нас под названием «Обречённые на победу».

Сюжет сосредоточен на космических войнах, которые ведет человечество и требуют все новых людских ресурсов. Приходится прибегнуть к крайним мерам: особое спецподразделение призывает в свои ряды стариков от 75 лет, гарантируя возвращение молодости в обмен на службу. Остается только согласиться и выжить.

Цикл начнут выпускать в 2022-м. Все подробности — позже.