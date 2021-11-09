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    Новости

    Что почитать: переиздание «Войны старика» Скальци и польская фантастика Томаша Колодзейчака

    9 ноября 2021
    09.11.2021
    1051
    1 минута на чтение

    Из спячки возвращается рубрика «Что почитать», в которой мы рассказываем о ближайших книжных анонсах — и это вдобавок к регулярным ежемесячным дайджестам!

    Томаш Колодзейчак
    Чёрный горизонт. Красный туман

    Что почитать: переиздание «Войны старика» Скальци и польская фантастика Томаша Колодзейчака 1

    Колодзейчак — польский фантаст, номинант и финалист знаковых польских премий, работает не только с романами, но и комиксами. В омнибус вошли роман «Чёрный горизонт» и повести «Красавица и Граф», «Красный туман», а также рассказы «Не одолеть доцента» и «Ключ перехода».

    Великая Война нарушила законы физики, и мир людей пересекли чужие измерения — Планы, из которых пришли эльфы. Но не только они. Пришло зло. Балроги, питающиеся страданиями, несущие смерть и чудовищные мутации всему живому.

    Каетан Клобуцкий — королевский географ, воин-маг, владеющий мощными артефактами. Он способен ориентироваться в постоянно текущем, измененном магией мире.

    Очередное задание короля-эльфа — билет в один конец, поход за Горизонт событий. Но когда это останавливало того, кто выжил в аду?

    Выход запланирован на январь.

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     Издательство fanzon |  17.09.2021

    Фрагмент из третьего и заключительного романа Materia Prima.

    Джон Скальци
    Война старика

    Что почитать: переиздание «Войны старика» Скальци и польская фантастика Томаша Колодзейчака 2

    Кроме того, fanzon объявил о новой попытке издать цикл «Война старика» Джона Скальци. Первый том этой космической военной фантастики выходил у нас под названием «Обречённые на победу».

    Сюжет сосредоточен на космических войнах, которые ведет человечество и требуют все новых людских ресурсов. Приходится прибегнуть к крайним мерам: особое спецподразделение призывает в свои ряды стариков от 75 лет, гарантируя возвращение молодости в обмен на службу. Остается только согласиться и выжить.

    Цикл начнут выпускать в 2022-м. Все подробности — позже.

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     Артём Киселик |  07.12.2020

    Юмор, экшен, актуальность и пара занятных фантастических допущений.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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