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    Что почитать: южный хоррор «Элементали» и трилогия Глена Кука «Тёмная война»

    11 августа 2021
    11.08.2021
    367
    1 минута на чтение

    Продолжаем собирать анонсы в рубрике «Что почитать». Сегодня знакомимся с переизданием «Тёмной войны» — трилогии Глена Кука в жанре научного фэнтези. А ещё ждём выхода классической работы в жанре хоррора «Элементали» Майкла Макдауэлла.

    Майкл Макдауэлл
    Элементали

    Что почитать: южный хоррор «Элементали» и трилогия Глена Кука «Тёмная война» 1

    «Астрель-СПб» в серии «Легенды хоррора» готовит роман «Элементали» Майкла Макдауэлла. Издательство называет книгу одним из «выдающихся образцов „южной готики“ и хоррора о проклятых домах». Автор известен не только как писатель в жанре ужасов (он, например, написал Blackwater), но и как автор сценариев к фильмам «Битлджус» Тима Бертона и «Кошмар перед Рождеством» Генри Селика.

    Три поколения Сэвиджей и МакКреев, богатых и аристократических кланов, решают провести лето на побережье Мексиканского залива, в местечке Бельдам. Здесь, прямо на обжигающе жарком пляже, стоят три викторианских особняка, принадлежащих семьям. Два из них вполне обычные, а вот в третьем уже давно никто не живет, и он практически похоронен под огромной дюной из ослепительно белого песка. Там нет людей, и никто не помнит или не хочет помнить, когда он опустел. Об этом доме не принято говорить, о нем ходят странные легенды, в его пустых комнатах живет что-то, навевающее кошмары. Что-то ужасное, и возможно именно оно несет ответственность за несколько страшных и необъяснимых смертей, которые произошли здесь много лет назад. Но теперь оно проснулось, и все изменится, ведь зло, скрывающееся в заброшенном особняке, жестоко, мстительно и очень голодно.

    Традиционно, ждём в продаже где-то через месяц после того, как «Астрель» показала обложку.

    Глен Кук
    Тёмная война

    Что почитать: южный хоррор «Элементали» и трилогия Глена Кука «Тёмная война» 2

    «Азбука» готовит сборник Глена Кука, куда войдёт всё трилогия и рассказ «Тёмная война». Последний ранее не издавался на русском языке. А все романы переведены заново Кириллом Плешковым.

    С каждым годом в мире разумных волков-метов все суровее холода. Долгие зимы и затяжные снегопады пробуждают древний страх в стае Дегнанов — страх перед вторжением свирепых кочевников, нападением загадочных ведьм-силт и приходом граукена — поры, когда разум уступает инстинкту и меты пожирают друг друга.

    Юная Марика полна отчаяния, поскольку всем этим угрозам не способны противостоять ни ее семья, ни вся стая. Но в ней самой пробуждается сила, равной которой нет в целом мире, легендарная способность, которая может не только спасти мир, но и открыть Марике дорогу к самим звездам…

    Книгу уже сдали в печать.

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     Кот-император |  10.08.2021

    Обе книги ждём ориентировочно в сентябре.

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