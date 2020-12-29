«Чудо-женщина 1984» почти во всем мире вышла, так что самое время рассказать, что показали в традиционной для супергеройского кино сцене после титров.
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Осторожно, спойлеры!
По сюжету Диана Принс надевает легендарную броню, принадлежащую амазонке по имени Астерия, которая сдерживала полчища мужчин, пока ее сестры убегали на Темискиру.
А в сцене после титров появляется Астерия собственной персоной в исполнении Линды Картер, которая играла Чудо-женщину в сериале 70-х.
Действие разворачивается на рынке (то ли в 80-х, то ли в наши дни). Большой деревянный столб падает, однако героиня с легкостью его ловит, тем самым спасая мать с ребенком. После она загадочно подмигивает свидетелям этого чуда.
Публика осталась не в восторге от «Чудо-женщины 1984». На сайте Metacritic средняя оценка картины составляет 59 баллов из 100 возможных.
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