«Чудо-женщина 1984» почти во всем мире вышла, так что самое время рассказать, что показали в традиционной для супергеройского кино сцене после титров.

Осторожно, спойлеры!

По сюжету Диана Принс надевает легендарную броню, принадлежащую амазонке по имени Астерия, которая сдерживала полчища мужчин, пока ее сестры убегали на Темискиру.

А в сцене после титров появляется Астерия собственной персоной в исполнении Линды Картер, которая играла Чудо-женщину в сериале 70-х.

Действие разворачивается на рынке (то ли в 80-х, то ли в наши дни). Большой деревянный столб падает, однако героиня с легкостью его ловит, тем самым спасая мать с ребенком. После она загадочно подмигивает свидетелям этого чуда.

Публика осталась не в восторге от «Чудо-женщины 1984». На сайте Metacritic средняя оценка картины составляет 59 баллов из 100 возможных.