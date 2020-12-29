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    Новости

    Что показали в сцене после титров «Чудо-женщины 1984»?

    29 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    29.12.2020
    2622
    0 минут на чтение
    Что показали в сцене после титров «Чудо-женщины 1984»? 1

    «Чудо-женщина 1984» почти во всем мире вышла, так что самое время рассказать, что показали в традиционной для супергеройского кино сцене после титров.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    По сюжету Диана Принс надевает легендарную броню, принадлежащую амазонке по имени Астерия, которая сдерживала полчища мужчин, пока ее сестры убегали на Темискиру.

    А в сцене после титров появляется Астерия собственной персоной в исполнении Линды Картер, которая играла Чудо-женщину в сериале 70-х.

    Действие разворачивается на рынке (то ли в 80-х, то ли в наши дни). Большой деревянный столб падает, однако героиня с легкостью его ловит, тем самым спасая мать с ребенком. После она загадочно подмигивает свидетелям этого чуда.

    Что показали в сцене после титров «Чудо-женщины 1984»?

    Публика осталась не в восторге от «Чудо-женщины 1984». На сайте Metacritic средняя оценка картины составляет 59 баллов из 100 возможных.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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