Что показали в сцене после титров фильма «Марвелы»

Премьера супергеройского блокбастера «Марвелы» состоится только 10 ноября, но в сети уже появилась сцена после титров.
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Осторожно, спойлеры!
Сложно сказать, что произошло в финале, но в ролике Моника Рамбо удивленно пробуждается в больнице и встречает своего доктора — Зверя из Людей Икс.
Ранее пользователи обратили внимание, что в последнем трейлере «Марвелов» мельком показывают логотип команды мутантов.
Напомним, из недавнего материала Variety стало известно, что у фильма было проблемное производство, а руководство сомневается в успехе ленты.
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