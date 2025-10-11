КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
Гигер и сотворение «Чужого»
«Чудо-человек»: видео к сериалу про супергероя, играющего супергероев

Кот-император
11 октября 10:25
587
1 минута на чтение
Студия Marvel представила тизер к сериалу «Чудо-человек». Это супергеройский минисериал по комиксам Marvel про Саймона Вильямса — актёра, который играет в кино в самой супергеройской вселенной Marvel. Саймон и сам обладает суперсилами, но хочет на этом зарабатывать в шоу-бизнесе, а не спасать мир.

Тизер посвящён тому, как режиссёр собирается снимать фильм про Чудо-человека — на эту роль собирается претендовать Саймон. Создатели иронизируют над тем, насколько всем надоели супергеройские фильмы, и пытаются обыграть это на мета-уровне.

В сериале появится также Бен Кингсли в роли лже-Мандарина, актёра Тревора Слеттери. Премьера ожидается на Disney+ в январе 2026 года.
Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

