Comic Con Russia 2021 пройдет в онлайн-формате

Организаторы Comic Con Russia неожиданно объявили, что мероприятие все-таки пройдет в этом году, но только в онлайн-формате.

Еще в сентябре фестиваль решили отменить на фоне пандемии коронавируса и отложить до осени 2022 года.

Ивент будет представлять из себя серию трансляций в паблике Comic Con Comic Con Russia ВКонтакте c ведущими Мариной Тинкер и Сергеем Хоббитом.

Зрителей ждут эксклюзивы по фильмам и играм, презентации свежих комиксов, интерактивный конкурс косплея, беседы со знаменитостями и не только.

Comic Con Russia Online пройдет 20 и 21 ноября.