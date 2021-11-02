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    Новости

    Comic Con Russia 2021 пройдет в онлайн-формате

    2 ноября 2021
    02.11.2021
    397
    0 минут на чтение
    Comic Con Russia 2021 пройдет в онлайн-формате 1

    Организаторы Comic Con Russia неожиданно объявили, что мероприятие все-таки пройдет в этом году, но только в онлайн-формате.

    Еще в сентябре фестиваль решили отменить на фоне пандемии коронавируса и отложить до осени 2022 года.

    Ивент будет представлять из себя серию трансляций в паблике Comic Con Comic Con Russia ВКонтакте c ведущими Мариной Тинкер и Сергеем Хоббитом.

    Зрителей ждут эксклюзивы по фильмам и играм, презентации свежих комиксов, интерактивный конкурс косплея, беседы со знаменитостями и не только.

    Comic Con Russia Online пройдет 20 и 21 ноября.

    Comic Con Russia 2021 пройдет в онлайн-формате
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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