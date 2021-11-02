Comic Con Russia 2021 пройдет в онлайн-формате

Организаторы Comic Con Russia неожиданно объявили, что мероприятие все-таки пройдет в этом году, но только в онлайн-формате.
Еще в сентябре фестиваль решили отменить на фоне пандемии коронавируса и отложить до осени 2022 года.
Ивент будет представлять из себя серию трансляций в паблике Comic Con Comic Con Russia ВКонтакте c ведущими Мариной Тинкер и Сергеем Хоббитом.
Зрителей ждут эксклюзивы по фильмам и играм, презентации свежих комиксов, интерактивный конкурс косплея, беседы со знаменитостями и не только.
Comic Con Russia Online пройдет 20 и 21 ноября.
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