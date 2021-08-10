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    Новости

    Crunchyroll наконец объединяется с Funimation

    10 августа 2021
    10.08.2021
    29
    0 минут на чтение
    Crunchyroll наконец объединяется Funimation

    Sony наконец объявила, что завершила сделку по покупке онлайн-кинотеатра Crunchyroll, который раньше принадлежал фирме AT&T, — теперь он объединится с Funimation Global Group.

    Цена вопроса — 1,175 миллиарда долларов. Хотя изначально владельцы стримингового сервиса запросили сумму посолиднее — 1,5 миллиарда.

    Эти деньги нужны AT&T, чтобы покрыть долги. Как именно отразится слияние Crunchyroll с Funimation, пока толком непонятно. Судя по всему, Sony таким образом хочет расширить библиотеку аниме и базу подписчиков.

    Напомним, о покупке Crunchyroll стало известно еще в конце 2020 года, но сделку задержали, поскольку ее проверяли на предмет нарушения антимонопольного закона США.

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