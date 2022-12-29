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    Новости

    Данила Козловский получит 682,5 миллиона рублей за «Карамору»

    29 декабря 2022
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    29.12.2022
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    Данила Козловский получит 682,5 миллиона рублей за «Карамору»

    Компания Данилы Козловского DK Entertainment в рамках судебного разбирательства заключила со стриминговыми сервисом START соглашение, согласно которому актеру заплатят 682,5 миллиона рублей за сериал «Карамора».

    Изначально онлайн-кинотеатр должен был выплатить 957,5 миллиона рублей за право выпуска шоу на своей платформе, но компании Козловского заплатили только 97,5 миллиона рублей.

    START рассчитывал добрать остальную сумму, продав права на сериал международным площадкам, но это оказалось невозможно «в связи со сложившейся форс-мажорной ситуацией, вызванной политическим событиями».

    23 декабря обе стороны пришли к мировому соглашению, так что DK Entertainment «простила» онлайн-кинотеатру 177,5 миллиона рублей в обмен на права на шоу — тот заплатит 682,5 миллиона вместо 860 миллионов.

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