«Стражи галактики», Wasteland 3 и Resident Evil Village — что купить на осенней распродаже в Steam

В Steam стартовала большая осенняя распродажа, в рамках которой многие крупные и новые игры получили солидные скидки.
Мы по традиции собрали в одной заметке самые заманчивые предложения.
- Cyberpunk 2077 — 999 рублей (вместо 1999 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1249 рублей (вместо 2499 рублей);
- Deathloop — 1249 рублей (вместо 2499 рублей);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy — 1624 рубля (вместо 2499 рублей);
- Mass Effect: Legendary Edition — 2029 рублей (вместо 3499 рублей);
- Death Stranding — 1049 рублей (вместо 3499 рублей);
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 527 рублей (вместо 1599 рублей);
- Horizon Zero Dawn — 1400 рублей (вместо 2800 рублей);
- Days Gone — 1799 рублей (вместо 2999 рублей);
- Residen Evil Village — 999 рублей (вместо 1999 рублей);
- Wasteland 3 — 239 рублей (вместо 725 рублей);
- Disco Elysium: The Final Cut — 362 рубля (вместо 725 рублей);
- Metro Exodus — 479 рублей (вместо 1199 рублей);
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — 1274 рубля (вместо 1499 рублей);
- Tales of Arise — 1847 рубля (вместо 2499 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 924 рубля (вместо 2499 рублей);
- New World — 974 рубля (вместо 1299 рублей);
- Total War: WARHAMMER II — 1169 рублей (вместо 3439 рублей).
Акция завершится 1 декабря в 21:00 по МСК.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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