DC выпустит комикс про темнокожего Бэтмена. Нет, это будет не Брюс Уэйн

В рамках прошедшего ивента DC объявила, что выпустит мини-серию комиксов из четырех выпусков про темнокожего Бэтмена.
Ей занимаются сценарист «12 лет рабства» Джон Ридли и художник «Рокового патруля» Ник Дерингтон.
Впрочем, речь идет не о Брюсе Уэйне. В центре сюжета будет семья Люциуса Фокса, главы компании Wayne Enterprises.
У Люциуса есть семья. И члены этой семьи хранят друг от друга некоторые секреты.
Ридли не впервые работает над комиксами. К примеру, недавно он написал «Американский путь».
Первый номер выйдет в январе 2021 года.
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