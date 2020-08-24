DC выпустит комикс про темнокожего Бэтмена. Нет, это будет не Брюс Уэйн

В рамках прошедшего ивента DC объявила, что выпустит мини-серию комиксов из четырех выпусков про темнокожего Бэтмена.

Ей занимаются сценарист «12 лет рабства» Джон Ридли и художник «Рокового патруля» Ник Дерингтон.

Впрочем, речь идет не о Брюсе Уэйне. В центре сюжета будет семья Люциуса Фокса, главы компании Wayne Enterprises.

У Люциуса есть семья. И члены этой семьи хранят друг от друга некоторые секреты.

Ридли не впервые работает над комиксами. К примеру, недавно он написал «Американский путь».

Первый номер выйдет в январе 2021 года.