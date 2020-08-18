    3
    Новости

    Deathloop от Arkane не выйдет в 2020 году — игру перенесли

    18 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    18.08.2020
    2567
    0 минут на чтение
    Deathloop от Arkane не выйдет в 2020 году — игру перенесли

    Arkane Studios неожиданно отложила выход Deathloop до 2021 года — изначально релиз должен был состояться в конце 2020-го.

    В качестве причины студия указывает трудности разработки игры удаленно. У нее в приоритете здоровье сотрудников.

    Кроме того, команда не хочет жертвовать качеством проекта ради того, чтобы выпустить его в назначенный срок.

    Дополнительное время разработчики потратят на полировку экшена, чтобы он соответствовал их амбициям и ожиданиям игроков.

    Точная дата релиза Deathloop не называется. Игра выйдет на PS5 и ПК.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана
    0
    40758
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    Траун, как всегда, показывает себя самым умным.

    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»
    0
    71728
    Марина и Сергей Дяченко «Фотосессия»

    Короткая зарисовка о семейных проблемах и страхах.

    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры 17
    0
    35221
    «Смертельная битва»: 25 лет первой удачной экранизации игры

    Кто мог сыграть Джонни Кейджа и Рейдена, какие сцены пересняли в последний момент и почему Кристофер Ламберт не менее потрясающий, чем Киану Ривз.

    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения
    0
    104878
    Расскажите о любимом произведении Рэя Брэдбери! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    Романы, рассказы и даже экранизации!

    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин
    0
    79030
    Сборник «Ночные видения»: отличный хоррор про Хэллоуин

    Шестнадцать рассказов, среди которых нет ни одного неудачного.

    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение
    0
    95991
    Иясикей: лёгкое доброе аниме, поднимающее настроение

    Его герои живут размеренной жизнью, созерцают красоту мира и радуются мелочам вроде хорошей погоды и вкусного тортика к чаю.

    Дмитрий Вишневский "Когда развеется дым" (первая часть)
    0
    289996
    Дмитрий Вишневский «Когда развеется дым» (первая часть)

    Восстание декабристов повергает страну в кровавый ад. Вот уже шесть лет длится война. Но мнится, что близок ее конец — войска Барклая-де-Толли зажали под Самарой, и скоро революционеров ждет победа.

    Читаем славянское фэнтези: Марта Краевская «Иди и жди морозов» 1
    0
    138701
    Марта Краевская «Иди и жди морозов»: гибрид тёмного фэнтези, хоррора и романтики

    Книга для тех, кто ценит ужасы, фэнтези и любовные романы, а ещё славянскую мифологию.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить