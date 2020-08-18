Deathloop от Arkane не выйдет в 2020 году — игру перенесли

Arkane Studios неожиданно отложила выход Deathloop до 2021 года — изначально релиз должен был состояться в конце 2020-го.
В качестве причины студия указывает трудности разработки игры удаленно. У нее в приоритете здоровье сотрудников.
Кроме того, команда не хочет жертвовать качеством проекта ради того, чтобы выпустить его в назначенный срок.
Дополнительное время разработчики потратят на полировку экшена, чтобы он соответствовал их амбициям и ожиданиям игроков.
Точная дата релиза Deathloop не называется. Игра выйдет на PS5 и ПК.
To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT
— DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020
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