Дебютный трейлер подросткового хоррора «Ночные тетради» по книге Дж. Э. Уайта

Это экранизация одноимённой детской книги Дж. Э. Уайта. Фильм повествует о мальчике по имени Алекс, который любит страшные истории. Злая ведьма похитила и заточила его в квартире в Нью-Йорке. Она хочет убить его, но мальчик заинтересовывает её своим талантом к сочинению страшных сказок. В заточении он знакомится с девочкой Ясмин, которая тоже попала в ловушку колдуньи. Благодаря своей новой подруге и желанию выбраться на свободу Алекс учится принимать свою любовь к ужасам и талант к сочинительству — то, что делает его особенным.