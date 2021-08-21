Дебютный трейлер подросткового хоррора «Ночные тетради» по книге Дж. Э. Уайта

Netflix опубликовал дебютный трейлер фильма «Ночные тетради» (англ. «Nightbooks») — продюсерского проекта Сэма Рэйми и Роберта Таперта
Это экранизация одноимённой детской книги Дж. Э. Уайта. Фильм повествует о мальчике по имени Алекс, который любит страшные истории. Злая ведьма похитила и заточила его в квартире в Нью-Йорке. Она хочет убить его, но мальчик заинтересовывает её своим талантом к сочинению страшных сказок. В заточении он знакомится с девочкой Ясмин, которая тоже попала в ловушку колдуньи. Благодаря своей новой подруге и желанию выбраться на свободу Алекс учится принимать свою любовь к ужасам и талант к сочинительству — то, что делает его особенным.
Режиссёром выступил Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»), а сценаристами стали Микки Дотри и Тобиас Иаконис (вместе работали над «В метре друг от друга»).
Главные роли исполнили Уинслоу Фегли, Лидия Джуэтт и Кристен Риттер («Большие глаза», «Джессика Джонс»).
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