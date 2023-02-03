Действие «Аватар 5» частично развернется на Земле — и другие детали сиквелов

Продюсер «Аватара 2: Путь воды» Джон Ландау поделился некоторыми подробностями следующих трех фильмов во франшизе.

Третий фильм представит более антагонистическую расу На’ви — народ пепла, который описывают «агрессивное вулканическое племя». Его лидера Варанг сыграет Уна Чаплин («Игра престолов»).

Что касается четвертой части, то в ней произойдет большой скачок во времени. А действие пятой картины частично развернется на Земле.

Джеймс Кэмерон уже снял «Аватар 3», его премьера состоится в конце 2024 года.