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    Новости

    Дэйзи Ридли рассказала, что происхождение Рей в трилогии «Звёздных войн» постоянно менялось

    9 сентября 2020
    Кот-император
    09.09.2020
    3826
    1 минута на чтение
    Дэйзи Ридли рассказала, что происхождение Рей в трилогии «Звёздных войн» постоянно менялось

    Актриса Дэйзи Ридли, исполнившая в трилогии сиквелов «Звёздных войн» роль Рей, пришла на шоу Джимми Киммела, где поделилась некоторыми деталями о производстве фильмов. В частности, она рассказал, что происхождение героини постоянно переписывали.

    В начали мы игрались с тем, чтобы дать ей связь с Оби-Ваном. Были разные версии, в том числе и та, где Рей — никто. А потом пришло время Эпизода IX, и Джей Джей представлял мне фильм, и такой «О, а ещё Палпатин её дедушка». И я ответила «Круто!». А спустя две недели он пришёл и сказал «Или мы не до конца уверены».

    Актриса также добавила, что до самого конца съёмок точно не была уверена в происхождении Рей.

    Версия о происхождении менялась в истории фильма. В восьмом эпизоде Кайло Рен говорит Рей, что «она — никто». Неизвестно, должен был вариант Райана Джонсона стать окончательным. В итоге героиню связали с Палпатином.

    Впрочем, производство старых фильмов под присмотром Джорджа Лукаса тоже оборачивалось постоянными изменениями. О некоторых мы писали — например, режиссёр лишь на монтаже сделал упор на трагедии Энакина в «Мести ситхов». Черновая версия фильма и вовсе не работала.

    Во время тестовых показов на Ранчо Скайуокера многие сотрудники ILM попросту не понимали, почему Скайуокер становится злодеем, и советовали Лукасу прояснить его мотивацию получше, например, «убить его лучшего друга».

    Ранее сценарист «Восхода» Крис Террио уже рассказывал, что каждое утро на площадке у команды «был новый сценарий».

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    Кот-император
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