Дени Вильнёв хотел бы ещё экранизировать «Мессию Дюны»

Дени Вильнёв в новом интервью Entertainment Weekly рассказал, что его амбиции выходят за рамки планируемой дилогии «Дюна». Теперь режиссёр хочет снять трилогию. Третий фильм должен охватить события второго романа, «Мессия Дюны».

Я всегда представлял себе три фильма. Дело не в том, что я хочу делать франшизу, но «Дюна» — это масштабная история. Чтобы почтить её, мне кажется, вам нужно как минимум три фильма. Это то, о чём я мечтаю. Было бы неплохо увидеть весь путь Пола Атрейдеса. Герберт написал шесть книг, и чем дальше, тем более психоделическим становится сюжет. Именно поэтому я не знаю, как можно было бы адаптировать некоторые из них. Давайте по одному фильму за раз. Если у меня будет шанс заняться сиквелом «Дюны» и «Мессией Дюны», я буду счастлив. Дени Вильнёв, режиссёр

Знатоки цикла наверняка согласятся с Вильнёвым — чем дальше, тем сложнее адаптировать отдельные эпизоды. Действие «Бога-Императора Дюны» и вовсе разворачивается спустя тысячелетия после смерти смерти Лето Атрейдеса II.

Как бы там ни было, скрестим пальцы на удачу. Вдруг спустя годы будем писать новости об инсайдерах, которые намекают на анонс третьей части.

«Дюна 2» запланирована на 20 октября 2023 года.