Постановщик Дастин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») покинул режиссёрское кресло пятых «Мстителей», чтобы сосредоточиться… на других проектах Marvel.

Креттон активно вовлечен в создание следующих фаз киновселенной. Прямо сейчас он занят производством сериала «Чудо-человек» — Дестин поставил два первых эпизода и выполняет функции одного из исполнительных продюсеров всего шоу — и разработкой сиквела «Шан-Чи». Кроме того, совсем недавно на Disney+ вышел телесериал «Американец китайского происхождения», где Креттон опять же числился одним из исполнительных продюсеров.

Дестин Дэниел Креттон покинул режиссёрское кресло пятых «Мстителей»