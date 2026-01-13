КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Взлёт и падение «Робокопа»: неснятые сценарии
Как Чужой изменил кино и игры
«Девушка с татуировкой дракона» получит сериал

Дмитрий Кинский
13 января 18:01
96
1 минута на чтение
Телеканал Sky запустил в производство сериал по мотивам романа «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона.
Сценаристами и исполнительными продюсерами выступят Стив Лайтфут («Паук-Нуар») и Анджела Ламанна («Призраки поместья Блай»).
Действие сериала развернется в современности и затронет актуальные на сегодняшний день темы.
Съемки стартуют весной в Литве. Всего в шоу будет восемь эпизодов.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

