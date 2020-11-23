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    Новости

    «Дисней должен заплатить»: Алан Дин Фостер рассказал, что Disney перестала выплачивать гонорары

    23 ноября 2020
    Кот-император
    23.11.2020
    2432
    2 минуты на чтение
    «Дисней должен заплатить»: Алан Дин Фостер рассказал, что Disney перестал выплачивать гонорары 1

    В середине ноября вокруг Disney разразился скандал. Глава Американской ассоциации писателей-фантастов Мэри Робинетт Коваль опубликовала заявление, в котором предала гласности конфликт между одним из писателей (членом ассоциации) и его издателем. Всё дело в том, что издатель перестал выплачивать фантасту положенные гонорары, конфликт в течение года никак не удавалось разрешить, и у фантаста не оставалось другого выбора, кроме как обратиться к коллегам.

    Итак, речь идёт о конфликте писателя Алана Дина Фостера и компании Disney. Фостер много лет пишет фантастику, он известен по работе над франшизами вроде «Звёздный путь», «Звёздные войны» и «Чужой». Более того, это он по идеям Лукаса написал «Новую надежду», которая вышла незадолго до премьеры фильма (режиссёру нужна была книга-первоисточник). А в 2015-м Фостер написал новеллизацию «Пробуждения Силы».

    В письме Фостер заявляет, что компания не стала выплачивать гонорары после того, как приобрела Lucasfilm (книги по «Звёздным войнам») и Fox (книги по «Чужим»). Более того, представители Disney, пишет Фостер, требуют от писателя сперва подписать соглашение о неразглашении (NDA), а уже потом вести переговоры по этому вопросу. И фантаст подчёркивает, что за его полувековую карьеру никто таких требований ранее не выдвигал. Все представители фантаста разделяют недоумение.

    Фостер добавляет, что Disney в целом игнорирует заявления как агентов писателя, так и Ассоциации. В конце письма писатель добавляет, что компания, видимо, ждёт, когда писатель умрёт. Сейчас его жена больна, а самому Фостеру диагностировали рак, поэтому отчисления пригодились бы для лечения.

    Представители Disney утверждают, что они приобрели права на издание книг, но не обязанности по выплатам за них. Якобы они имеют право перевыпускать книги снова и снова, но по старому контракту автору могут не платить. Коваль подчёркивает, что если дело оставить просто так, то оно может стать прецедентом, который затронет всех писателей в будущем — им попросту перестанут платить, поскольку издатель сможет продавать права на книги дочерним компаниям. К тому же, пишет Коваль, авторов, с которыми не рассчитывается Disney, может быть и больше — просто не все это оглашают.

    Глава Ассоциации предлагает три варианта разрешить конфликт:

    1. Выплатить Фостеру все прошлые роялти и впредь платить будущие.
    2. Прекратить все публикации книг, пока не будут подписаны новые контракты, а затем выплатить все прошлые роялти и впредь платить будущие.
    3. Прекратить все публикации книг и выплатить все прошлые роялти.

    Коваль призывает всех поклонников фантаста высказаться о ситуации и призвать компанию к ответу (так запустили хэштеги #DisneyMustPay и #DearMickey). И ещё она просит не замалчивать подобные случаи и обращаться в Ассоциацию.

    Среди тех, кто решил высказаться, оказался фантаст Кори Доктороу. Он чуть подробнее осветил историю — например, пояснил, что обращение фантаста к Ассоциации обнародовали впервые за 10 лет, обычно организация решала вопросы и ничего не выходило в публичное поле.

    О ситуации также высказались другие писатели во вселенной «Звездных войн». Так, Трой Деннинг отметил, что в его время контракты заключались именно с издателем, который лицензировал франшизу, а не напрямую с владельцем интеллектуальной собственности. С ним согласился Майкл Стэкпол. По словам писателя, все обязательства, связанные с его романами, выполняются. Однако у него есть проблемы с роялти за комиксы, которые сейчас переиздает Marvel (изначально их выпускала Dark Horse).

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    Кот-император
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