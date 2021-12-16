Disney работает над анимационной антологией про ведьм

Disney Branded Television и студия Baobab запустили в производство анимационную антологию The Witchverse, в основу которой ляжет VR-короткометражка Baba Yaga.
Как следует из названия, проект будет посвящен культурному феномену ведьм, их магии и связи с природой. Каждый эпизод будет раскрывать и опровергать в комичной форме распространенные заблуждения о злых колдуньях.
Над антологией работает Эрик Дарнелл, который прежде приложил руку к Baba Yaga и снял все три части «Мадагаскара».
Когда выйдет The Witchverse, пока неизвестно.
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