Disney работает над анимационной антологией про ведьм

Disney Branded Television и студия Baobab запустили в производство анимационную антологию The Witchverse, в основу которой ляжет VR-короткометражка Baba Yaga.

Как следует из названия, проект будет посвящен культурному феномену ведьм, их магии и связи с природой. Каждый эпизод будет раскрывать и опровергать в комичной форме распространенные заблуждения о злых колдуньях.

Над антологией работает Эрик Дарнелл, который прежде приложил руку к Baba Yaga и снял все три части «Мадагаскара».

Когда выйдет The Witchverse, пока неизвестно.