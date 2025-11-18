Джеймс Кэмерон «дал клятву» снять продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»

Пока Джеймс Кэмерон достраивает бескрайние миры Пандоры для «Аватара: Огонь и пепел», его интерес давно приковал другой проект — сиквел фильма «Алита: Боевой ангел». И, похоже, мечта фанатов наконец получает долгожданный импульс.
Джеймс Кэмерон
Мы с Робертом Родригесом дали кровную клятву снять минимум ещё один фильм об Алите. На самом деле, мы думаем о том, чтобы связать даже третий фильм, но для начала нужно снять второй. И мы добиваемся прогресса в этом направлении.
Первый фильм вышел в 2019 году и стал вратами в мир манги GUNNM Юкито Кисиро. Главную роль исполнила Роза Салазар. Ранее Кристоф Вальц, сыгравший опекуна Алиты, отметил, что тоже готов повторить свою роль в потенциальном продолжении.
