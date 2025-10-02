КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Джеймс Кэмерон не знает, когда займется последними фильмами по «Аватару»

Дмитрий Кинский
2 октября 15:38
81
1 минута на чтение
Джеймс Кэмерон в одном из интервью признался, что не знает, когда приступит к съемкам четвертой и пятой частей «Аватара».
Все будет зависеть от сборов триквела с подзаголовком «Огонь и пепел». Режиссер не уверен, что сборов будет достаточно, чтобы Disney сразу запустила продолжение в производство.
Постановщик не исключает, что придется отложить работу над последними частями, чтобы найти способы уменьшить бюджеты, которые в последние годы сильно выросли, особенно в области визуальных эффектов.
Премьера «Аватара: Огонь и пепел» состоится 19 декабря. Выход последних фильмов запланирован на 2029 и 2031 годы.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

