Для Magic: the Gathering выйдет сет, посвящённый «Забытым королевствам»

Wizards of the Coast на стриме The Zendikar Adventuring Party поделилась планами по развитию Magic: The Gathering на следующий год. В числе самых громких нововведений — новый виток кроссовера с D&D, только теперь в обратную сторону. В середине 2021-го для игры выйдет сет, посвящённый миру Forgotten Realms.

Каких-то прочих деталей сета не раскрыли. Ведущие лишь пояснили, что ни игроки в «Магию», ни игроки в D&D не захотят пропустить будущее дополнение. Ещё они добавили загадочную фразу — «D&D придёт в мультивселенную Magic». Возможно, это намёк, что одним сетом дело не ограничится.

Другие будущие сеты:

Первый квартал 2021-го — Калдхейм (в тематике викингов)

Второй квартал 2021-го — Стриксхейвен (волшебный университет)

Четвёртый квартал 2021-го — два сета Иннистрада, один фокусируется на оборотнях, а другой на вампирах.

Кроме того, между основными выпусками компания представит переосмысление сета Time Spiral и Modern Horizons 2.

Кроссоверы между D&D и MtG были и ранее. Сперва WotC выпустили несколько брошюр по разным мирам, в которых представляли Иннистрад, Зендикар, Каладеш и другие измерения с дополнительными правилами по механике D&D. А позднее вышла полноценная книга-путеводитель, посвящённая Равнике.