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    Новости

    Для Magic: the Gathering выйдет сет, посвящённый «Забытым королевствам»

    2 сентября 2020
    Кот-император
    02.09.2020
    2921
    1 минута на чтение
    Для Magic: the Gathering выйдет сет, посвящённый «Забытым королевствам»

    Wizards of the Coast на стриме The Zendikar Adventuring Party поделилась планами по развитию Magic: The Gathering на следующий год. В числе самых громких нововведений — новый виток кроссовера с D&D, только теперь в обратную сторону. В середине 2021-го для игры выйдет сет, посвящённый миру Forgotten Realms.

    Каких-то прочих деталей сета не раскрыли. Ведущие лишь пояснили, что ни игроки в «Магию», ни игроки в D&D не захотят пропустить будущее дополнение. Ещё они добавили загадочную фразу — «D&D придёт в мультивселенную Magic». Возможно, это намёк, что одним сетом дело не ограничится.

    Другие будущие сеты:

    • Первый квартал 2021-го — Калдхейм (в тематике викингов)
    • Второй квартал 2021-го — Стриксхейвен (волшебный университет)
    • Четвёртый квартал 2021-го — два сета Иннистрада, один фокусируется на оборотнях, а другой на вампирах.

    Кроме того, между основными выпусками компания представит переосмысление сета Time Spiral и Modern Horizons 2.

    Для Magic: the Gathering выйдет сет, посвящённый «Забытым королевствам» 1

    Кроссоверы между D&D и MtG были и ранее. Сперва WotC выпустили несколько брошюр по разным мирам, в которых представляли Иннистрад, Зендикар, Каладеш и другие измерения с дополнительными правилами по механике D&D. А позднее вышла полноценная книга-путеводитель, посвящённая Равнике.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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