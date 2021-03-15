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    «Довод», «Мулан» и «Душа» — все номинанты на премию «Оскар 2021»

    15 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    15.03.2021
    1721
    1 минута на чтение
    «Довод», «Мулан» и «

    Американская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию «Оскар» в 2021 году. А победителей объявят позднее обычного — 25 апреля.

    Лучший фильм:

    • «Суд над чикагской семеркой»;
    • «Отец»;
    • «Минари»;
    • «Земля кочевников»;
    • «Манк»;
    • «Девушка, подающая надежды»;
    • «Иуда и Черный мессия»;
    • «Звук металла».

    Лучший актер:

    • Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
    • Риз Ахмед («Звук металла»);
    • Энтони Хопкинс («Отец»);
    • Гэри Олдмен («Манк»);
    • Стивен Ян («Минари»).

    Лучшая актриса:

    • Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»);
    • Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»);
    • Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
    • Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»);
    • Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).

    Лучший актер второго плана:

    • Дэниэл Калуя («Иуда и Черный мессия»);
    • Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»);
    • Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»);
    • Пол Раджи («Звук металла»);
    • Лакит Стэнфилд («Иуда и Черный мессия»).

    Лучшая актриса второго плана:

    • Мария Бакалова («Борат 2»);
    • Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
    • Аманда Сейфрид («Манк»);
    • Оливия Колман («Отец»);
    • Юн Ё Чжон («Минари»).

    Лучший режиссер:

    • Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
    • Дэвид Финчер («Манк»);
    • Томас Винтерберг («Еще по одной»);
    • Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды);
    • Ли Исаак Чан («Минари»).

    Лучший оригинальный сценарий:

    • «Иуда и Черный мессия»;
    • «Минари»;
    • «Девушка, подающая надежды»;
    • «Звук металла»;
    • «Суд над чикагской семеркой».

    Лучшая адаптация:

    • «Борат 2»;
    • «Отец»;
    • «Земля кочевников»;
    • «Одна ночь в Майами»;
    • «Белый тигр».

    Лучший анимационный фильм:

    • «Душа»;
    • «Легенда о волках»;
    • «Путешествие на Луну»;
    • «Вперед»;
    • «Барашек Шон: Фермагеддон».

    Лучший документальный фильм:

    • «Время»;
    • «Агент-крот»;
    • «Коллектив»;
    • «Лагерь колек»;
    • «Мой учитель — осьминог».

    Лучший иностранный фильм:

    • «Лучшие дни»;
    • «Ещё под одной»;
    • «Куда ты идёшь, Аида?»;
    • «Человек, который продал свою кожу»;
    • «Коллектив».

    Лучший монтаж:

    • «Отец»;
    • «Земля кочевников»;
    • «Девушка, подающая надежды»;
    • «Звук металла»;
    • «Суд над чикагской семеркой».

    Лучшая операторская работа:

    • «Манк»;
    • «Земля кочевников»;
    • «Новости со всех концов света»;
    • «Суд над чикагской семёркой»;
    • «Иуда и Черный мессия».

    Лучший саундтрек:

    • «Пятеро одной крови»;
    • «Манк»;
    • «Душа»;
    • «Минари»;
    • «Новости со всех концов света».

    Лучшая работа художника-постановщика:

    • «Манк»;
    • «Отец»;
    • «Ма Рейни: Мать блюза»;
    • «Новости со всех концов света»;
    • «Довод».

    Лучший дизайн костюмов:

    • «Эмма»;
    • «Ма Рейни: Мать блюза»;
    • «Манк»;
    • «Мулан»;
    • «Пиноккио».

    Лучшие спецэффекты:

    • «Любовь и монстры»;
    • «Мулан»;
    • «Довод»;
    • «Полночное небо»;
    • «Айван, единственный и неповторимый».

    Лучший звук:

    • «Звук метала»;
    • «Новости со всех концов света»;
    • «Манк»;
    • «Душа»;
    • «Грейхаунд».

    Лучшие грим и прически:

    • «Элегия Хиллбилли»;
    • «Ма Рейни: Мать блюза»;
    • «Эмма»;
    • «Манк»;
    • «Пиноккио».

    Лучшая оригинальная песня:

    • Io Sì (Seen) из фильма «Вся жизнь впереди»;
    • Speak Now из фильма «Одна ночь в Майами»;
    • Fight For You из фильма «Иуда и Черный мессия»;
    • Hear My Voice из фильма «Суд над чикагской семёркой»;
    • Husavik из фильма «Евровидение: История огненной саги».

    Лучшая лайв-экшен короткометражка:

    • Feeling Through;
    • The Letter Room;
    • The Present;
    • Two Distant Strangers;
    • White Eye.

    Лучшая анимационная короткометражка:

    • Burrow;
    • Genius Loci;
    • If Anything Happens I Love You;
    • Opera;
    • Yes-People.
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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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