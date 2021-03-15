«Довод», «Мулан» и «Душа» — все номинанты на премию «Оскар 2021»

Американская киноакадемия обнародовала список номинантов на премию «Оскар» в 2021 году. А победителей объявят позднее обычного — 25 апреля.
Лучший фильм:
- «Суд над чикагской семеркой»;
- «Отец»;
- «Минари»;
- «Земля кочевников»;
- «Манк»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Иуда и Черный мессия»;
- «Звук металла».
Лучший актер:
- Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Риз Ахмед («Звук металла»);
- Энтони Хопкинс («Отец»);
- Гэри Олдмен («Манк»);
- Стивен Ян («Минари»).
Лучшая актриса:
- Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»);
- Фрэнсис Макдормэнд («Земля кочевников»);
- Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»);
- Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»);
- Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).
Лучший актер второго плана:
- Дэниэл Калуя («Иуда и Черный мессия»);
- Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»);
- Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»);
- Пол Раджи («Звук металла»);
- Лакит Стэнфилд («Иуда и Черный мессия»).
Лучшая актриса второго плана:
- Мария Бакалова («Борат 2»);
- Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»);
- Аманда Сейфрид («Манк»);
- Оливия Колман («Отец»);
- Юн Ё Чжон («Минари»).
Лучший режиссер:
- Хлоя Чжао («Земля кочевников»);
- Дэвид Финчер («Манк»);
- Томас Винтерберг («Еще по одной»);
- Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды);
- Ли Исаак Чан («Минари»).
Лучший оригинальный сценарий:
- «Иуда и Черный мессия»;
- «Минари»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Звук металла»;
- «Суд над чикагской семеркой».
Лучшая адаптация:
- «Борат 2»;
- «Отец»;
- «Земля кочевников»;
- «Одна ночь в Майами»;
- «Белый тигр».
Лучший анимационный фильм:
- «Душа»;
- «Легенда о волках»;
- «Путешествие на Луну»;
- «Вперед»;
- «Барашек Шон: Фермагеддон».
Лучший документальный фильм:
- «Время»;
- «Агент-крот»;
- «Коллектив»;
- «Лагерь колек»;
- «Мой учитель — осьминог».
Лучший иностранный фильм:
- «Лучшие дни»;
- «Ещё под одной»;
- «Куда ты идёшь, Аида?»;
- «Человек, который продал свою кожу»;
- «Коллектив».
Лучший монтаж:
- «Отец»;
- «Земля кочевников»;
- «Девушка, подающая надежды»;
- «Звук металла»;
- «Суд над чикагской семеркой».
Лучшая операторская работа:
- «Манк»;
- «Земля кочевников»;
- «Новости со всех концов света»;
- «Суд над чикагской семёркой»;
- «Иуда и Черный мессия».
Лучший саундтрек:
- «Пятеро одной крови»;
- «Манк»;
- «Душа»;
- «Минари»;
- «Новости со всех концов света».
Лучшая работа художника-постановщика:
- «Манк»;
- «Отец»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Новости со всех концов света»;
- «Довод».
Лучший дизайн костюмов:
- «Эмма»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Манк»;
- «Мулан»;
- «Пиноккио».
Лучшие спецэффекты:
- «Любовь и монстры»;
- «Мулан»;
- «Довод»;
- «Полночное небо»;
- «Айван, единственный и неповторимый».
Лучший звук:
- «Звук метала»;
- «Новости со всех концов света»;
- «Манк»;
- «Душа»;
- «Грейхаунд».
Лучшие грим и прически:
- «Элегия Хиллбилли»;
- «Ма Рейни: Мать блюза»;
- «Эмма»;
- «Манк»;
- «Пиноккио».
Лучшая оригинальная песня:
- Io Sì (Seen) из фильма «Вся жизнь впереди»;
- Speak Now из фильма «Одна ночь в Майами»;
- Fight For You из фильма «Иуда и Черный мессия»;
- Hear My Voice из фильма «Суд над чикагской семёркой»;
- Husavik из фильма «Евровидение: История огненной саги».
Лучшая лайв-экшен короткометражка:
- Feeling Through;
- The Letter Room;
- The Present;
- Two Distant Strangers;
- White Eye.
Лучшая анимационная короткометражка:
- Burrow;
- Genius Loci;
- If Anything Happens I Love You;
- Opera;
- Yes-People.
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