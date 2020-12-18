Драконы и василиски: Netflix рассказал о монстрах из «Ведьмака»

Netflix опубликовал 11-минутный познавательный ролик, посвященный монстрам из второй половины первого сезона «Ведьмака».

В видео уделили много внимания не только вымышленным чудищам, но и их аналогам из реального фольклора.

Авторы сериала будут выкладывать свежие материалы до 21 декабря в честь рождественских праздников. А их содержание определяют сами фанаты путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

Прежде Netflix поделился несколькими кадрами второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами, а также фотосетом с Лютиком.

Новый сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.