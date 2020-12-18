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    Новости

    Драконы и василиски: Netflix рассказал о монстрах из «Ведьмака»

    18 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    18.12.2020
    584
    0 минут на чтение
    Netflix выпустил новый ролик о монстрах из «Ведьмака»

    Netflix опубликовал 11-минутный познавательный ролик, посвященный монстрам из второй половины первого сезона «Ведьмака».

    В видео уделили много внимания не только вымышленным чудищам, но и их аналогам из реального фольклора.

    Авторы сериала будут выкладывать свежие материалы до 21 декабря в честь рождественских праздников. А их содержание определяют сами фанаты путем голосования — на выбор либо что-то конкретное, либо сюрприз.

    Прежде Netflix поделился несколькими кадрами второго сезона с клинками и ведьмачьими медальонами, а также фотосетом с Лютиком.

    Новый сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году — точная дата не называется.

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     Дмитрий Кинский |  02.12.2020

    Ей занимается Стивен Суржик.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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