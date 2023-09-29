«Духи заговорили» — первый тизер-трейлер испанского сериала «Зорро»

Медиакомпания Mediawan Rights и студия Secuoya выпустили первый тизер-трейлер испанского сериала «Зорро».
Режиссером выступает Хавьер Кинтас («Бумажный дом»). А роль Диего де ла Вега исполняет Мигель Бернардо («1899» и «Элита»).
Авторы описывают перезагрузку «Зорро» как «смелую адаптацию с хорошим сочетанием экшена, приключений и воодушевляющих моментов».
Премьера шоу из 10 эпизодов состоится 15 октября. В США и некоторых других странах сериал будет транслировать Amazon Prime Video.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Краудфандинг
-
Рекомендуем
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.