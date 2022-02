Dungeons & Dragons — теперь и мюзикл! Представления начнут показывать в июне

Нью-йоркский театр The Players Theatre анонсировал мировую премьеру мюзикла, вдохновлённого Dungeons & Dragons.

Постановка называется Here There Be Dragons. Она расскажет историю четырёх молодых людей, которые находятся на пороге выпуска из колледжа — и параллельно играют в D&D. Они практически завершили эпическую кампанию, и теперь, на фоне выпуска, должны завершить финальный квест, который отразит страхи и тревоги ребят за своё будущее.

Сценарист Чейз О’Нил рассказал, что вдохновение для мюзикла он черпал из собственных игр, когда проводил участвовал в сессиях во времена колледжа. Тогда он с друзьями играл по D&D редакции 3.5. И главное, что с некоторыми Чейз до сих пор играет вместе!

Мы рады поделиться этой историей, поскольку сплочённая природа дружбы — это, как мы заявляем, жизненная необходимость. Вот мир, который нужно исследовать. И лучше, чтобы ваша партия была с вами, когда вы с ним столкнётесь. А теперь — кидайте инициативу! Чейз О’Нил, сценарист

Музыку написал композитор Тео Терис, режиссёр — Остин Харлесон.

Показы пройдут с 16 июня по 17 июля.