Джей Джей Абрамс: экранизация Portal по-прежнему в работе

Джей Джей Абрамс в интервью IGN рассказал, Warner Bros. не забросила киноадаптацию серии Portal — прямо сейчас в студии работают над сценарием картины.

Сам глава Bad Robot Productions доволен тем, что получается. И, судя по всему, производство фильма наконец-то набирает обороты.

У нас действительно есть сценарий. Его сейчас пишут в Warner Bros. И мы на самом деле в восторге от подхода и подачи материала. Есть ощущение, что проект наконец-таки встал на рельсы.

Однако кто именно пишет сценарий экранизации, не уточняется. Напомним, BRP и Valve объявили о фильме по Portal еще в 2013 году.