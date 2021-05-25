Джей Джей Абрамс: экранизация Portal по-прежнему в работе

Джей Джей Абрамс в интервью IGN рассказал, Warner Bros. не забросила киноадаптацию серии Portal — прямо сейчас в студии работают над сценарием картины.
Сам глава Bad Robot Productions доволен тем, что получается. И, судя по всему, производство фильма наконец-то набирает обороты.
У нас действительно есть сценарий. Его сейчас пишут в Warner Bros. И мы на самом деле в восторге от подхода и подачи материала. Есть ощущение, что проект наконец-таки встал на рельсы.
Однако кто именно пишет сценарий экранизации, не уточняется. Напомним, BRP и Valve объявили о фильме по Portal еще в 2013 году.
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Редактор
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