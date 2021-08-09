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    Новости

    Джеймс Ганн не смог убить Крысолова-2 в новом «Отряде самоубийц» — настолько она милая!

    9 августа 2021
    09.08.2021
    884
    1 минута на чтение
    Изначально Джеймс Ганн хотел убить Крысолова-2 в новом «Отряде самоубийц»

    Джеймс Ганн в интервью Variety поделился некоторыми подробностями о работе над «Отрядом самоубийц: Миссия навылет», а мы выбрали из него самое главное.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    В фильме Ганна погибло очень много персонажей, но режиссер никогда не планировал убивать Харли Квинн. Однако эта участь могла постигнуть другого персонажа.

    <Изначально> героиней, которая умерла, была Крысолов-2. Но она была такой милой, что мне показалось это слишком мрачным. Не то чтобы мы не любим Человека-в-Горошек. Мы его любим. Но у меня просто рука не поднималась убить Крысолова-2.

    Постановщик в очередной раз подчеркнул, что ему дали огромную творческую свободу. Единственное, что вызвало сомнения у руководства, — сцена, в которой Бладспорт и Миротворец «вырезают» лагерь повстанцев, соревнуюсь друг с другом.

    Что касается Миротворца, то в сериале Ганн хочет рассказать, как герой пришел к выводу, что сохранять мир нужно любой ценой. По его словам, персонаж сам по себе не злой, просто он плохой парень.

    Сам режиссер пока не знает, чем займется после «Стражей галактики 3», но это будет четырежды большой фильм! Также ему все равно, где выходят его картины — в кинотеатрах или стриминговых сервисах. Постановщика гораздо больше волнует само творчество. Тем не менее он не хочет, чтобы традиционный прокат умер.

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     Кот-император |  09.08.2021

    При этом, по словам Warner Bros., картина стала второй самой просматриваемой на сервисе HBO Max.

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