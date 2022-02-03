«Джеймс Уэбб» готовится к наблюдению первой цели

Фото: Arianespace, ESA, NASA, CSA, CNES

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), покинувший Землю в конце прошлого года, начинает разворачивать и запускать свои революционные инструменты, при помощи которых он будет наблюдать свою первую звезду — HD 84406.

Звезда HD 84406 находится на расстоянии 241 светового года от Земли в созвездии Большой медведицы. Полученные изображения не будут использоваться в научных целях, но помогут ученым настроить 18 золотистых сегментов 6,5-метрового основного зеркала телескопа.

Снимки будут получены при помощи инфракрасной камеры NIRCam, которая для начала должна остыть до рабочей температуры −153°C.

Сначала, мы получим 18 отдельных мутных изображений. Но в итоге, у нас будет один четкий снимок Марк Маккориан, старший советник Европейского космического агентства, член рабочей научной группы JWST

NIRCam будет «смотреть» на HD 84406 в то время, как эксперты по оптике JWST будут по нанометру смещать сегменты зеркала, чтобы придать ему идеально гладкую поверхность. Ожидается, что эта работа будет длиться до апреля. Только после этого отдельные научные инструменты начнут заглядывать в ближайшую и далекую Вселенную. Первые качественные снимки предположительно станут доступны общественности в конце июня или начале июля.

Маккориан также отметил, что ни один из других трех инструментов не может заменить NIRCam в настройке зеркала. Другими словами, успешная работа телескопа зависит от NIRCam, так что вся надежда на нее.