Джоан Роулинг напрямую не работает над Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games опубликовала на сайте Hogwarts Legacy ответы на часто задаваемые вопросы. В частности, компания отметила, что Джоан Роулинг напрямую не работает над ролевой игрой во вселенной «Гарри Поттера».
Журналисты Polygon попытались узнать подробности, однако получили в ответ довольно размытую формулировку:
Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в разработке игры. Однако ее выдающиеся работы лежат в основе всех проектов в Волшебном мире. Hogwarts Legacy — не новая история Джоан Роулинг.
Судя по всему, издательство не хочет лишний поднимать эту тему из-за скандалов вокруг трансфобных высказываний Роулинг.
Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году на PS4, Xbox One, ПК и консолях следующего поколения.
Читайте также
Final Fantasy XVI, God of War 2 и Hogwarts Legacy — что показали на презентации PS5
В реальном времени собираем всю информацию.
-
- Новости фантастики
«Правосудие сурово, но справедливо» — вышла последняя короткометражка по WoW: Shadowlands
По «Лабиринту» Джима Хенсона выйдет комикс «Маскарад»
Мультфильм «На связи» убрали из графика. Он должен был выйти 22 октября
Умер писатель-фантаст Терри Гудкайнд
Весной вышла комедия про княжну Анастасию. От нее в шоке вообще все
- Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.