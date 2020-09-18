Джоан Роулинг напрямую не работает над Hogwarts Legacy

Warner Bros. Games опубликовала на сайте Hogwarts Legacy ответы на часто задаваемые вопросы. В частности, компания отметила, что Джоан Роулинг напрямую не работает над ролевой игрой во вселенной «Гарри Поттера».

Журналисты Polygon попытались узнать подробности, однако получили в ответ довольно размытую формулировку:

Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в разработке игры. Однако ее выдающиеся работы лежат в основе всех проектов в Волшебном мире. Hogwarts Legacy — не новая история Джоан Роулинг.

Судя по всему, издательство не хочет лишний поднимать эту тему из-за скандалов вокруг трансфобных высказываний Роулинг.

Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году на PS4, Xbox One, ПК и консолях следующего поколения.