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    Новости

    Джоан Роулинг напрямую не работает над Hogwarts Legacy

    18 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    18.09.2020
    810
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    Warner Bros. Games опубликовала на сайте Hogwarts Legacy ответы на часто задаваемые вопросы. В частности, компания отметила, что Джоан Роулинг напрямую не работает над ролевой игрой во вселенной «Гарри Поттера».

    Журналисты Polygon попытались узнать подробности, однако получили в ответ довольно размытую формулировку:

    Джоан Роулинг не принимает непосредственного участия в разработке игры. Однако ее выдающиеся работы лежат в основе всех проектов в Волшебном мире. Hogwarts Legacy — не новая история Джоан Роулинг.

    Судя по всему, издательство не хочет лишний поднимать эту тему из-за скандалов вокруг трансфобных высказываний Роулинг.

    Hogwarts Legacy выйдет в 2021 году на PS4, Xbox One, ПК и консолях следующего поколения.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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