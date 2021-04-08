Джоди Тернер-Смит оставила ведущую роль в «Ведьмаке: Истоки крови»

Представитель Netflix в разговоре с Deadline рассказал, что Джоди Тернер-Смит была оставить одну из ведущих ролей в «Ведьмаке: Истоки крови».

Это произошло из-за того, что график производства мини-сериала изменился, и у актрисы возник конфликт расписаний.

Девушка должна была сыграть Эйле — воительницу, некогда оставившую свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом, а ныне вновь взявшуюся за клинок из-за трагедии на Континенте.

Кто займет место Тернер-Смит, пока неизвестно.

Сюжет «Истоков крови» развернется в мире эльфов за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в появились монстры и охотники на них.

Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

Скорее всего, приквел «Ведьмака» выйдет в 2022 году.