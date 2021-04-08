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    Новости

    Джоди Тернер-Смит оставила ведущую роль в «Ведьмаке: Истоки крови»

    8 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    08.04.2021
    493
    0 минут на чтение
    Джоди Тернер-Смит оставила ведущую роль в «Ведьмаке: Истоки крови»

    Представитель Netflix в разговоре с Deadline рассказал, что Джоди Тернер-Смит была оставить одну из ведущих ролей в «Ведьмаке: Истоки крови».

    Это произошло из-за того, что график производства мини-сериала изменился, и у актрисы возник конфликт расписаний.

    Девушка должна была сыграть Эйле — воительницу, некогда оставившую свой клан и королеву, чтобы стать странствующим музыкантом, а ныне вновь взявшуюся за клинок из-за трагедии на Континенте.

    Кто займет место Тернер-Смит, пока неизвестно.

    Сюжет «Истоков крови» развернется в мире эльфов за 1200 лет до событий оригинального сериала и расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в появились монстры и охотники на них.

    Шоураннером выступает Деклан де Барра. Также над сериалом работают Лорен Шмидт Хиссрич и автор книжного цикла Анджей Сапковский.

    Скорее всего, приквел «Ведьмака» выйдет в 2022 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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