    3
    Новости

    Джордж Лукас хотел показывать перед сеансами «Звездных войн» мультик про Даффи Дака

    6 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    06.04.2021
    770
    0 минут на чтение

    Марк Хэмилл рассказал в твиттере, что в конце 70-х Джордж Лукас хотел, чтобы в кинотеатрах перед сеансами «Звездных войн» показывали его любимую анимационную короткометражку «Дак Доджерс в 24½ веке».

    Режиссер даже попытался договориться об этом с Warner Bros., которой принадлежат права на «Луни Тьюнз», но безуспешно.

    Джордж очень хотел, чтобы классический мультфильм про Даффи Дака показывали перед каждым сеансом «Звездных войн». С ее помощью мы хотели растопить лед и дать понять зрителям, что фильм будет не очень серьезным. Я очень расстроился, когда у нас не вышло получить права.

    Читайте также

    Дарт Мол должен был стать главным злодеем в трилогии сиквел

    Лукас хотел сделать Дарта Мола главным злодеем в трилогии сиквелов «Звездных войн»

     Дмитрий Кинский |  12.11.2020

    А Лея Органа должна была стать Верховным Канцлером.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Короткометражка: «Ген войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS
      0
      20411
      Короткометражка: «Ген Войны». Трейлер фан-фильма в духе экшенов эпохи VHS

      Немного пообщались с автором ролика об исполнении детской мечты, работе со Сталлоне и боевиках 80-х.

      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию
      0
      22664
      «Ая и ведьма»: за что Горо Миядзаки не любит анимацию

      За уродливой графикой и сомнительным сценарием прячется трагедия самого печального аниматора современности.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021
      0
      29079
      Сергей Лукьяненко «Ловец видений»: фанфик по Лавкрафту без жути

      Увлекательный, но довольно банальный оммаж основателю хоррора.

      Читаем книгу «Странник» Питера Ньюмана — мрачное апокалиптическое фэнтези
      0
      69559
      Читаем книгу «Странник» Питера Ньюмана — мрачное апокалиптическое фэнтези

      Отрывок знакомит нас с главным героем — скрывающим лицо молчаливым странником, который путешествует вместе с младенцем.

      «Невероятные» (The Nevers) Джосса Уидона: первый трейлер 4
      0
      79541
      «Невероятные» (The Nevers) Джосса Уидона: первые впечатления. «Люди Икс» викторианской эпохи

      У Джосса Уидона получился любопытный сериал в жанре gaslamp fantasy — с погонями, огненными шарами и харизматичными дамами.

      Видео: новости настольных игр от Hobby World
      0
      200896
      Видео: новости из мира настольных игр Hobby World

      Новый ролик от Hobby World.

      1
      0
      88476
      Настольная игра «Отголоски». Люди вымерли, мыши унаследовали мир

      Новая игра о храбрых мышах от Джерри Хоторна, которая явно лучше предыдущей, но все ещё не идеальна.

      Обсуждаем «Майора Грома» в 21-м выпуске Фантастического подкаста
      0
      317301
      Обсуждаем «Майора Грома» в 21‑м выпуске Фантастического подкаста

      Дмитрий Злотницкий, Евгений Пекло и редактор «Игромании» Дмитрий Шепелёв обсуждают фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» — первый настоящий российский кинокомикс.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить