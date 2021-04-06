Джордж Лукас хотел показывать перед сеансами «Звездных войн» мультик про Даффи Дака

Марк Хэмилл рассказал в твиттере, что в конце 70-х Джордж Лукас хотел, чтобы в кинотеатрах перед сеансами «Звездных войн» показывали его любимую анимационную короткометражку «Дак Доджерс в 24½ веке».

Режиссер даже попытался договориться об этом с Warner Bros., которой принадлежат права на «Луни Тьюнз», но безуспешно.