Джордж Лукас хотел показывать перед сеансами «Звездных войн» мультик про Даффи Дака

Марк Хэмилл рассказал в твиттере, что в конце 70-х Джордж Лукас хотел, чтобы в кинотеатрах перед сеансами «Звездных войн» показывали его любимую анимационную короткометражку «Дак Доджерс в 24½ веке».
Режиссер даже попытался договориться об этом с Warner Bros., которой принадлежат права на «Луни Тьюнз», но безуспешно.
Джордж очень хотел, чтобы классический мультфильм про Даффи Дака показывали перед каждым сеансом «Звездных войн». С ее помощью мы хотели растопить лед и дать понять зрителям, что фильм будет не очень серьезным. Я очень расстроился, когда у нас не вышло получить права.
Читайте также
Лукас хотел сделать Дарта Мола главным злодеем в трилогии сиквелов «Звездных войн»
Дмитрий Кинский | 12.11.2020
А Лея Органа должна была стать Верховным Канцлером.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.