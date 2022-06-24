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    Новости

    Джордж Мартин: сериал про Джона Сноу действительно в работе

    24 июня 2022
    24.06.2022
    744
    1 минута на чтение
    «Игра престолов» основана на реальной истории, и учебники спойлерят финал 6

    Джордж Мартин в блоге подтвердил, что HBO действительно работают над сериалом про Джона Сноу. Пока что проект, который станет сиквелом «Игры престолов», находится на раннем этапе производства. Рабочее название — «Сноу».

    Писатель также пролил свет на несколько деталей. Оказывается, сериал — инициатива самого Кита Харрингтона, исполнителя главной роли. Это он обратился к HBO с идеей продолжения.

    При этом HBO ещё не анонсировало сериал официально. Стоит помнить, что первый спин-офф «Игры престолов» — «Долгая ночь» — и вовсе был отменён после съёмок пилота, так что даже если компания начнёт съёмки «Сноу», есть шанс, что до экранов шоу не доберётся.

    Мартин добавил, что он вовлечён в работу над сериалом — так же, как и над другими проектами по «Песне льда и пламени». Харрингтон, по словам писателя, уже обращался к Мартину и команде сценаристов и шоураннера, которых и выбрал. Все спин-оффы сейчас находятся на этапе проработки сценария. Автор подчёркивает, что «зелёный свет» им ещё не дали, поэтому, опять же, нельзя гарантировать, что они увидят свет.

    А вот что это за спин-оффы:

    • о путешествии Нимерии («10000 кораблей») от Аманды Сегель;
    • о Дунке и Эгге от Стива Конрада;
    • о Морском змее от Бруно Хеллера.

    А ещё в работе три анимационных проекта.

    «Дом Дракона» — спин-офф про династию Таргариенов — стартует 21 августа.

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