Джордж Мартин: сериал про Джона Сноу действительно в работе

Джордж Мартин в блоге подтвердил, что HBO действительно работают над сериалом про Джона Сноу. Пока что проект, который станет сиквелом «Игры престолов», находится на раннем этапе производства. Рабочее название — «Сноу».

Писатель также пролил свет на несколько деталей. Оказывается, сериал — инициатива самого Кита Харрингтона, исполнителя главной роли. Это он обратился к HBO с идеей продолжения.

При этом HBO ещё не анонсировало сериал официально. Стоит помнить, что первый спин-офф «Игры престолов» — «Долгая ночь» — и вовсе был отменён после съёмок пилота, так что даже если компания начнёт съёмки «Сноу», есть шанс, что до экранов шоу не доберётся.

Мартин добавил, что он вовлечён в работу над сериалом — так же, как и над другими проектами по «Песне льда и пламени». Харрингтон, по словам писателя, уже обращался к Мартину и команде сценаристов и шоураннера, которых и выбрал. Все спин-оффы сейчас находятся на этапе проработки сценария. Автор подчёркивает, что «зелёный свет» им ещё не дали, поэтому, опять же, нельзя гарантировать, что они увидят свет.

А вот что это за спин-оффы:

о путешествии Нимерии («10000 кораблей») от Аманды Сегель;

о Дунке и Эгге от Стива Конрада;

о Морском змее от Бруно Хеллера.

А ещё в работе три анимационных проекта.

«Дом Дракона» — спин-офф про династию Таргариенов — стартует 21 августа.