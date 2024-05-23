Джордж Миллер хотел бы, чтобы игру по «Безумному Максу» сделал Хидео Кодзима

Режиссер «Безумного Макса» и «Фуриосы» Джордж Миллер рассказал, что экшен Mad Max от студии Avalanche был не так хорош, как ему хотелось бы.

По словам постановщика, его команда в производстве игры не принимала участия, а только передала материалы по фильму разработчикам.

Миллер хотел бы, чтобы новой игрой занялся кто-нибудь вроде Хидео Кодзимы. Но сам он просить об этом японского геймдизайнера не хочет, потому что у того своих фантастических идей.

Премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» состоится 24 мая.