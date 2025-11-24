КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Как Жорж Мельес изобрёл кинофантастику и спецэффекты
«Мастер и Маргарита»: какая отечественная экранизация лучше?
«Эффект» Бэтмена: как супергерой заразил пассажиров метро добротой

Андрей Квасков
24 ноября 17:01
Группа социологов провела в Милане необычный эксперимент: они посадили человека в костюме Бэтмена в вагон метро и наблюдали за пассажирами. Результат оказался по-настоящему «супергеройским»: с появлением Темного рыцаря люди начали более активно помогать друг другу, уступать места и проявлять внимание к окружающим.

Исследование, опубликованное в npj Mental Health Research, показывает, что неожиданное событие способно вывести людей из повседневного «автопилота» и пробудить желание помогать другим. В эксперименте пассажиры должны были уступить место беременной женщине. Без Бэтмена это делали около 37% людей, а когда супергерой появился в вагоне — уже более 67%. Причём почти половина из тех, кто уступал места, даже не заметила самого Бэтмена — эффект проявился на подсознательном уровне.
Исследователи отмечают, что такой «эффект Бэтмена» может стать инструментом для стимулирования альтруизма в повседневной жизни — от городских арт-объектов до социальных кампаний.

