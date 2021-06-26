Экранизация игр Halo сменила двух шоураннеров, одну платформу и режиссёра

В начале июня в сеть утекли кадры из трейлера сериала Halo, который должен выйти в начале 2022 года на платформе Paramount+. Ожидалось, что трейлер будет представлен в рамках онлайн-презентации Xbox & Bethesda Games Showcase, однако о проекте ничего не сообщили.

Издание The Hollywood Reporter раскрыло некоторые детали создания адаптации Halo от Microsoft и ViacomCBS, работа над которой ведётся с 2014 года. По данным издания, за кулисами сериала разворачивается не менее захватывающая история, чем в самой экранизации игр. Похоже, сериал сильно задержался в производственном аду.

Производство сериала в Будапеште завершится через несколько недель, после чего шоураннер Стивен Кейн («Шпионка») покинет проект. Это уже второй шоураннер, который уходит из проекта ещё до его премьеры. Если экранизацию продлят на второй сезон, начнутся поиски нового шоураннера.

Источники сообщают The Hollywood Reporter, что изначальный шоураннер Кайл Киллен («Пробуждение») незаметно покинул адаптацию Halo в конце 2019 года, через несколько месяцев после его просьбы нанять в шоу второго шоураннера. Второй шоураннер нужен был для наблюдения за производством в Будапеште, чтобы Киллен мог сосредоточиться на производстве в США. В марте 2019 года в качестве второго шоураннера наняли Кейна, и с того момента он следил за съемками в Будапеште. Теперь он уйдет из проекта после завершения производства.

Уход очередного шоураннера — это не единственная закулисная драма, преследующая экранизацию.

Изначально шоу было задумано как первый проект на платформе Xbox и кабельном канале Showtime, а в качестве продюсера выступил сам Стивен Спилберг. Позднее режиссер покинул проект, но его компания Amblin Television осталась. В 2018 году было объявлено, что сериал станет эксклюзивом канала Showtime. Тогда Киллен был назначен его единственным шоураннером, а Руперт Вятт («Восстание планеты обезьян») решил поставить несколько эпизодов 10-серийного сериала.

После контролировавшая телеканал компания CBS повторно объединилась с Viacom, образовав ViacomCBS. Эта объединенная компания сосредоточилась на развитии стримингового сервиса CBS All Access, которая в начале этого года была перезапущена и переименована Paramount+. В феврале 2021 году было объявлено, что Halo выйдет эксклюзивно на стриминговом сервисе.

В июне 2018 года, директор Showtime Networks Дэвид Невинс назвал Halo «самым амбициозным сериалом за всю историю». К декабрю того же года, через два месяца после ухода Вятта, Отто Батхёрст («Черное зеркало», «Робин Гуд») взял на себя обязанности режиссера. После этого план на 10 серий в сериале сократился до девяти. Три месяца спустя, в марте 2019 года, Кейн присоединился к Киллену в качестве со-шоураннера. А сейчас ушёл и Кейн, и Киллен. Тем не менее, хочется надеяться, что сериал доберётся до телеэкранов.

Шоу расскажет о войне между Космическим Командованием Объединенных Наций (UNSC) и инопланетным союзом, известным как Ковенант. Центральный герой — главный старшина войск специального назначения Мастер Чиф или Джон-117, прошедший программу по созданию суперсолдат «Спартанец-II».

На главную роль Мастера Чифа пригласили Пабло Шрайбера («Оранжевый — хит сезона», «Американские боги»). К нему присоединится Джен Тейлор, которая сыграет ИИ Кортану — она же и озвучила героиню во всех играх серии. Изначально Кортану должна была сыграть Наташа МакЭлхоун, однако из-за проблем с расписанием она исполнит лишь прообраз ИИ — создательницу программы «Спартанец-II» Кэтрин Халси.

Премьера сериала запланирована на 2022 год на стриминговой платформе Paramount+.