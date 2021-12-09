Это было быстро: Netflix закрыл сериал по «Ковбою Бибопу»

Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщило, что Netflix закрыл свою телеадаптацию «Ковбоя Бибопа» после первого сезона.

Конкретные причины не указывается, но это произошло менее чем через три недели после дебюта на стриминговом сервисе.

Сериал приняли очень прохладно: на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг от критиков составляет всего 46%. Среди зрителей этот показатель чуть выше — 54%.

По данным инсайдерам, в вопросах продления сериала Netflix обычно балансирует между количеством просмотров и стоимостью производства.