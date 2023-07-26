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    Новости

    «Это наш последний шанс на выживание» — трейлер второго сезона «Вторжения» от Apple TV+

    26 июля 2023
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    26.07.2023
    158
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    «Это наш последний шанс на выживание» — трейлер второго сезона «Вторжения» от Apple TV

    Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона научно-популярного сериала «Вторжение» от Саймона Кинберга и Дэвида Вейла.

    Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю с точки зрения разных персонажей, разбросанных по всему миру.

    Премьера состоится 23 августа. Всего будет 10 эпизодов, которые будут выходить на еженедельной основе.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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