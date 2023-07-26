«Это наш последний шанс на выживание» — трейлер второго сезона «Вторжения» от Apple TV+

Apple TV+ опубликовал трейлер второго сезона научно-популярного сериала «Вторжение» от Саймона Кинберга и Дэвида Вейла.
Шоу рассказывает о вторжении инопланетян на Землю с точки зрения разных персонажей, разбросанных по всему миру.
Премьера состоится 23 августа. Всего будет 10 эпизодов, которые будут выходить на еженедельной основе.
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Редактор
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Александр Ремизов
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