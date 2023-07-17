«Это просто ребёнок!»: второй трейлер НФ «Создатель» от режиссёра «Изгой-Один»

В сети появился второй трейлер масштабного научно-фантастического фильма «Создатель» от режиссёра «Изгоя-один» Гарета Эдвардса.
Видео более-менее плавно вводит в курс дела: на Земле будущего ИИ, который должен был защищать человечество, вышел из-под контроля. И десять лет назад использовал ядерное оружие в Лос-Анджелесе. С тех пор началась война, и чтобы её остановить, главному герои предстоит захватить супероружие, разработанное ИИ. Вот только, похоже, супероружием оказывается ребёнок.
Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Ральф Инесон и Кен Ватанабе.
С 29 сентября в мировом прокате.
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