Первое кроссоверное событие в EVE Online посвятят «Доктору Кто»

EVE Online, которая отметит в этом году свой 19-й день рождения, 13 января начнёт проводить своё первое внутриигровое мероприятие-кроссовер — совместно с BBC заявлена коллаборация по сериалу «Доктор Кто». В рамках события игроки будут искать артефакты Великой Войны Времени и сражаться с далеками. Фанаты игры пока реагируют на грядущее событие настороженно — всё-таки аудитория у EVE Online достаточно серьёзная и консервативная, хотя, заметим, что и сериал «Доктор Кто» легкомысленным не назовёшь. Особенно на фоне коллабораций Fortnite с другими игровыми вселенными, звёздами рэп-сцены и Человеком-пауком. Ну а в ожидании середины января можете пока засмотреть до дыр тизер события, который вышел на официальных YouTube-каналах EVE Online и Doctor Who.