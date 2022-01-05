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    Новости
    #Доктор Кто #игры

    Первое кроссоверное событие в EVE Online посвятят «Доктору Кто»

    5 января 2022
    05.01.2022
    421
    0 минут на чтение
    #Доктор Кто #игры
    Первое кроссоверное событие в EVE Online посвятят «Доктору Кто»

    EVE Online, которая отметит в этом году свой 19-й день рождения, 13 января начнёт проводить своё первое внутриигровое мероприятие-кроссовер — совместно с BBC заявлена коллаборация по сериалу «Доктор Кто». В рамках события игроки будут искать артефакты Великой Войны Времени и сражаться с далеками. Фанаты игры пока реагируют на грядущее событие настороженно — всё-таки аудитория у EVE Online достаточно серьёзная и консервативная, хотя, заметим, что и сериал «Доктор Кто» легкомысленным не назовёшь. Особенно на фоне коллабораций Fortnite с другими игровыми вселенными, звёздами рэп-сцены и Человеком-пауком. Ну а в ожидании середины января можете пока засмотреть до дыр тизер события, который вышел на официальных YouTube-каналах EVE Online и Doctor Who.

     

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