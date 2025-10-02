КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!

Классика

Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
Новости

У Fallout 76 — крупное дополнение Burning Springs. Там будет Гуль из сериала

Кот-император
2 октября 09:45
25
1 минута на чтение
Игра Fallout 76 в начале декабря получит масштабное дополнение Burning Springs. В нём игроки посетят новый регион, Бёрнинг Спрингс в выжженном пожарами штате Огайо, вдохновлённый локациями Fallout 3 и New Vegas. Регион кишит когтями смерти, рейдерами и радкабанами, одного из которых можно будет даже приручить.
Ну а главная приманка — в дополнении появится Гуль, он же Купер Ховард — персонаж Уолтона Гоггинса из телесериала «Фолаут». В игре он будет давать задания по охоте за головами и выплачивать награды. Гоггинс сам озвучил персонажа в игре. Разработчики рассказывают, что дополнение будет во многом параллельно второму сезону сериала, который тоже должен выйти в декабре.

Локации (листайте вправо)

Гуль (листайте вправо)

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый большой трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Новости

Paramount заключила эксклюзивную сделку с режиссером «Логана»

Новости

Кен Левин: Judas «радикально отличается» от BioShock
Хотя схожести все-таки есть.

Новости

Следующие части Silent Hill будут отличаться от f

Новости

Трейлер «Чебурашки 2» раскрыл страшную тайну Гены: он крокодил!
Правда, не по-настоящему.

Новости

Сериал «Ведьмак» — всё. Кончились съёмки финального сезона
Он выйдет в 2026 году, но создатели уже попрощались.

Новости

Мадс Миккелсен станет космическим Робинзоном в фильме A.M.I.
«Марсианин», но можно поболтать с ИИ.

Новости

Инсайдер: Universal хочет снять сиквел «Мумии» с Бренданом Фрейзером

Новости

Wizards of the Coast открывает игровую студию

Новости

Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты