У Fallout 76 — крупное дополнение Burning Springs. Там будет Гуль из сериала

Игра Fallout 76 в начале декабря получит масштабное дополнение Burning Springs . В нём игроки посетят новый регион, Бёрнинг Спрингс в выжженном пожарами штате Огайо, вдохновлённый локациями Fallout 3 и New Vegas. Регион кишит когтями смерти, рейдерами и радкабанами, одного из которых можно будет даже приручить.

Ну а главная приманка — в дополнении появится Гуль, он же Купер Ховард — персонаж Уолтона Гоггинса из телесериала «Фолаут». В игре он будет давать задания по охоте за головами и выплачивать награды. Гоггинс сам озвучил персонажа в игре. Разработчики рассказывают, что дополнение будет во многом параллельно второму сезону сериала, который тоже должен выйти в декабре.