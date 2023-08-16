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    Новости

    Фанаты спасли сериал «Монахиня-воин», закрытый «Нетфликсом»

    16 августа 2023
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    16.08.2023
    1087
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    Фанаты спасли сериал «Монахиня-воин», закрытый «Нетфликсом»

    В декабре 2022-го Netflix после двух сезонов закрыл сериал «Монахиня-воин» — экранизацию одноимённой серии комиксов Бена Данна в жанре городского фэнтези.

    После закрытия фанаты в соцсетях несколько месяцев разворачивали флэшмоб, чтобы привлечь внимание онлайн-кинотеатра и других стриминговых платформ, которые могли дать «добро» на продолжение. И спустя более чем полгода, похоже, их попытки увенчались успехом.

    Шоураннер проект Саймон Барри опубликовал видео, в котором порадовал поклонников хорошими новостями.

    Я счастлив анонсировать, что «Монахиня-воин» вернётся в формате трёх фильмов.

    Других подробностей — например, где именно будет выходить продолжение, — Барри не привёл. Источники THR отмечают, что новым домом для фильмом точно не будет Netflix.

    «Монахиня-воин» рассказывает о 19-летней девушке, которую воскрешают при помощи загадочного артефакта, вживленного в ее спину. После этого она обретает сверхспособности и оказывается в древнем ордене, который защищает Землю от демонов. Однако героиня вынуждена противостоять не только силам Ада, но и Рая.

    Пока неизвестно, когда команда сможет начать съёмки — в Голливуде продолжаются забастовки сценаристов и актёров.

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