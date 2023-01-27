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    Фиби Уоллер-Бридж спродюсирует для Amazon комедию про сотрудника пятого круга Ада

    27 января 2023
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    27.01.2023
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    0 минут на чтение
    Фиби Уоллер-Бридж спродюсирует для Amazon комедию про сотрудника пятого круга Ада

    Сценаристка, продюсер и актриса Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Индиана Джонс и Часы судьбы») подписала новую сделку с компанией Amazon, в рамках которой спродюсирует новый проект. Речь идёт об экранизации романа Клаудии Люкс «Подпишите здесь» (Sign Here) о сотруднике пятого круга Ада.

    Вот как примерно звучит синопсис: «Пейот Трип — работник отдела сделок в пятом круге Ада. Несмотря на то, что ни одна из ручек не работает, кофе-машина сломалась ещё столетие назад, а из напитков подают только Jägermeister, ад есть ад, и после тысячелетнего ожидания герой решает реализовать план, который может изменить его жизнь (и смерть) навсегда».

    Продюсерами также выступят Дженни Роббинс («Убивая Еву», «Беги») и сама Клаудия Люкс, которая займётся адаптацией сценария. Других подробностей — даты съёмок, информации об актёрах и режиссёра — пока нет.

    Роман Sign Here вышел в 2022-м, на русском не издавался.

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