Фильм по Steet Fighter: когда выйдет, актёры и... экран выбора персонажа

Экранизация игровой серии Street Fighter, над которой работают режиссёр Китао Саккурай и студия Legendary, получила дату выхода — 16 октября 2026 года.
Действие происходит в 1993 году. Главными героями на сей раз станут Рю и Кен, названные братья, которые, впрочем, давно не общались. Таинственная Чун-Ли заманивает их на международный турнир уличных бойцов, где им придётся сразиться с другими и друг с другом.
Также объявили актёрский состав — сразу весь, в довольно необычной манере — в виде постеров, стилизованных под экран выбора персонажа на старой приставке. Впрочем, часть этого состава уже была известна ранее — так, Дэвида Дастмалчяна, Коди Роудса, Джейсона Момоа и рэпера 50 Cent анонсировали отдельно.
Первый ряд:
Эндрю Кодзи — Рю
Ной Сентинео — Кен
Калина Лян — Чун-Ли
Коди Роудс — Гайл
Орвилл Пек — Вега
50 Cent — Балрог
Джейсон Момоа — Бланка
Видьют Джаммвал — Далсим
Оливье Рихтерс — Зангиев
Второй ряд:
Хироки Гото — Э. Хонда
Дэвид Дастмалчян — М. Байсон
Роман Рейнс — Акума
Эндрю Шульц — Дэн Хибики
Эрик Андре — Дон Сэведж
Мел Джарнсон — Кэмми
Райна Валландингем — Джули
Александр Волкановски — Джо
