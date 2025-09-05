Фильм по Steet Fighter: когда выйдет, актёры и... экран выбора персонажа

Действие происходит в 1993 году. Главными героями на сей раз станут Рю и Кен, названные братья, которые, впрочем, давно не общались. Таинственная Чун-Ли заманивает их на международный турнир уличных бойцов, где им придётся сразиться с другими и друг с другом.